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Гиперкар Czinger побил рекорд Koenigsegg, установленный две недели назад

Гиперкар Czinger побил рекорд Koenigsegg, установленный две недели назад
Czinger 21C
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Гиперкар Czinger 21C установил новый рекорд трассы «Лагуна Сека» для серийных автомобилей, проехав круг за 1.24,75, сообщает издание CarBuzz. Предыдущий рекорд был установлен Koenigsegg Jesko Attack в середине августа и составлял 1.24,86.

Czinger 21C был представлен в 2020 году в Лондоне. Гиперкар создан с использованием технологий 3D-печати, а также имеет редкую компоновку — кресло единственного пассажира находится позади расположенного по центру места водителя.

Под капотом у Czinger 21C 2,88-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом и тремя электромоторами. В стандартной версии силовая установка гиперкара генерирует 932 кВт (1267 л. с.), но также доступен вариант с 1010 кВт (1373 л. с.).

Ранее гиперкар Czinger побил рекорд трассы в Гудвуде, а в будущем создатели автомобиля планируют установить рекорды «Нюрбургринга» и «Спа-Франкоршам».

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