Форнароли выиграл квалификацию Формулы-3 в Монце, Бедрин 12-й

В Монце состоялась квалификация финального этапа Формулы-3. Участники были поделены на две группы, лучшее время среди всех пилотов показал Леонардо Форнароли («Трайдент»). Победителем другой группы стал ирландец Алекс Данн («МП Мотоспорт»). Вторые места в группах заняли Габриэле Мини («Према») и Сами Мегетуниф («Трайдент»).

Для того чтобы гонщики имели возможность проехать попытки, не мешая друг другу, они были разделены на две группы, в распоряжении каждой из которых было по 10 минут.

Россиянин Никита Бедрин, представляющий Италию, занял 12-е место во второй группе.

Во время квалификации первой группы были вызваны красные флаги из-за Лоренса ван Хупена, выступающего за «АРТ Гран-при». Он разбил болид и из-за большого количества обломков квалификация была остановлена красными флагами. Ван Хупен вернулся в боксы на болиде с проколотыми шинами.