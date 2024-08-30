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Вольф ответил на вопрос о возможности Ферстаппена перейти в «Мерседес» в 2026-м

Вольф ответил на вопрос о возможности Ферстаппена перейти в «Мерседес» в 2026-м
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф ответил на вопрос по поводу возможного перехода нидерландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в немецкую команду.

«Сможет ли Ферстаппен присоединиться к «Мерседесу» в 2026 году? Ещё слишком рано. Ради наших пилотов я не хочу заводить никаких разговоров о 2026-м или далее, потому что мы надеемся, что состав команды на 2025-й будет таким же и в будущем.

Обсуждали ли мы с семьёй Ферстаппенов возможность вернуться к переговорам? Мы не назначали друг другу никаких сроков. Речь скорее о том, чтобы поддерживать каналы связи открытыми», — приводит слова Вольфа BBC.

Ранее отец Ферстаппена поделился мнением о борьбе австрийской команды за чемпионство в нынешнем сезоне.

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