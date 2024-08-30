Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вольф прокомментировал аварию Антонелли в первой практике Гран-при Италии

Вольф прокомментировал аварию Антонелли в первой практике Гран-при Италии
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался об аварии итальянского юниора Андреа Кими Антонелли в первой свободной практике Гран-при Италии в Монце.

«Самое главное, что Кими в порядке, потому что при аварии перегрузка составила 45G. Вторым приоритетом является подготовка машины для Джорджа. Так что программа не пострадает слишком сильно, так что, надеемся, будет в порядке. Может немного затянуться. Но всё будет в порядке. Да, это досадно, потому что, я думаю, имея час на свободную тренировку, мы бы увидели несколько хороших выступлений. Но это то, о чём мы всегда говорили. Он новичок, очень молод. Мы готовы инвестировать в его будущее. Подобные моменты будут происходить и в следующем году. Но будут и яркие эпизоды. Сегодня мы увидели, что у нас скорее проблема с тем, чтобы замедлить его, а не наоборот. Потому что то, что мы увидели за полтора круга, просто поразительно.

Кими извинился, прежде всего. Но он также сказал, что чувствовал себя уверенно в болиде, машина была хорошей. У всех были проблемы с высокой температурой колёс, особенно задних, после выхода из «Аскари» на таких скоростях. И вот поэтому задняя часть машины вышла из-под контроля.

Это никак не влияет на решение. Я думаю, самое главное — нанимать на основе способностей. И первая свободная практика, которая пошла не так, не является причиной, по которой будет приниматься решение за или против гонщика», — приводит слова Вольфа GPblog.

Материалы по теме
Фото
Юниор «Мерседеса» Антонелли разбил машину на первой практике ГП Италии. Заезды остановлены
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android