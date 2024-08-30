Мэлоуни выиграл квалификацию Формулы-2 в Монце, Антонелли — 6-й, Берман — 8-й

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Пилот Зейн Мэлоуни, представляющий «Роден», одержал победу в квалификации Формулы-2 в Монце. Второй результат показал Исак Хаджар («Кампос»), а третий — Пол Арон («Хайтек»).

Юниор «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли показал шестой результат, а Оливер Берман, который присоединится к «Хаасу» в 2025 году, — восьмой.

19-летний бразильский пилот Габриэл Бортолето вылетел в гравий, после чего не смог продолжить участие в квалификации. Ранее издание Motorsport назвало Бортолето одним из кандидатов на место боевого гонщика «Кик-Заубера».

Формула-2. Квалификация. Гран-при Италии:

1. Зейн Мэлоуни («Роден») — 1:32.160.

2. Исак Хаджар («Кампос») +0,089.

3. Пол Арон («Хайтек») +0,162.

4. Деннис Хаугер («МП Моторспорт») +0,181.

5. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») +0,188.

6. Андреа Кими Антонелли («Према») +0,214.

7. Пепе Марти («Кампос») +0,348.

8. Оливер Берман («Према») +0,359.

9. Амаури Кордел («Хайтек») +0,452.

10. Энцо Фиттипальди («Ван Амерсфорт») +0,460.