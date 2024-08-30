Вольф объяснил на примере Расселла, почему берёт Антонелли сразу в «Мерседес»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф ответил, почему он считает, что не стоит оставлять итальянского юниора Андреа Кими Антонелли в Формуле-2 или переводить в другую команду Формулы-1.

«Когда появляется такой талант, то неправильно оставлять кого-то в запасе или переводить в другую команду. Джордж, наверное, провёл лишний год в «Уильямсе». Но и раньше у нас не было свободного места.

Посмотрим, что будет дальше, но в каком-то смысле, я думаю, мы приняли правильное решение в интересах Льюиса, команды, Кими. Чувствую, что это правильно.

Я думаю, Кими готов. Мы делаем всё возможное, чтобы предоставить ему время для тестов. Мы не сидим с ним в машине. Ему нужно это делать самому. У него есть талант, интеллект, способности. Всё, чтобы выступать хорошо. И нам нужно создать среду, в которой он мог бы учиться и развиваться.

Нужно дать молодым гонщикам время. Джордж — потрясающий пилот, один из лучших. Нельзя ожидать, что 18-летний парень сядет за руль и превзойдёт его. Этого не произойдёт. Невозможно. И именно поэтому нам нужно убедиться, что, особенно в Италии, на него не будет оказываться слишком сильного давления», — приводит слова Вольфа BBC.