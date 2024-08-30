Хэмилтон — лучший во второй тренировке Гран-при Италии, Магнуссен разбил болид

В Монце завершилась вторая свободная практика Гран-при Италии. Лучший результат по итогам заезда показал пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон, вторым был гонщик «Макларена» Ландо Норрис. Третье время у Карлоса Сайнса, представляющего «Феррари».
Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен потерял машину при входе в поворот. Датчанина развернуло на 360 градусов, после чего болид приложился передней частью к отбойнику.
Гран-при Италии. Вторая тренировка:
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:20,738.
2. Ландо Норрис («Макларен») +0,003.
3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,103.
4. Оскар Пиастри («Макларен») +0,120.
5. Шарль Леклер («Феррари») +0,154.
6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,348.
7. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,402.
8. Даниэль Риккардо («РБ») +0,562.
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,578.
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,625.
11. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +0,723.
12. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,761.
13. Александер Албон («Уильямс») +0,854.
14. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,872.
15. Серхио Перес («Ред Булл») +0,940.
16. Юки Цунода («РБ») +0,997.
17. Франко Колапинто («Уильямс») +1,046.
18. Пьер Гасли («Альпин») +1,081.
19. Эстебан Окон («Альпин») +1,129.
20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1,485.