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Хэмилтон — лучший во второй тренировке Гран-при Италии, Магнуссен разбил болид

В Монце завершилась вторая свободная практика Гран-при Италии. Лучший результат по итогам заезда показал пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон, вторым был гонщик «Макларена» Ландо Норрис. Третье время у Карлоса Сайнса, представляющего «Феррари».

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен потерял машину при входе в поворот. Датчанина развернуло на 360 градусов, после чего болид приложился передней частью к отбойнику.

Гран-при Италии. Вторая тренировка:

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:20,738.

2. Ландо Норрис («Макларен») +0,003.

3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,103.

4. Оскар Пиастри («Макларен») +0,120.

5. Шарль Леклер («Феррари») +0,154.

6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,348.

7. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,402.

8. Даниэль Риккардо («РБ») +0,562.

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,578.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,625.

11. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +0,723.

12. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,761.

13. Александер Албон («Уильямс») +0,854.

14. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,872.

15. Серхио Перес («Ред Булл») +0,940.

16. Юки Цунода («РБ») +0,997.

17. Франко Колапинто («Уильямс») +1,046.

18. Пьер Гасли («Альпин») +1,081.

19. Эстебан Окон («Альпин») +1,129.

20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1,485.