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Продаётся коллекция разрушенных спорткаров стоимостью десятки миллионов долларов

Продаётся коллекция разрушенных спорткаров стоимостью десятки миллионов долларов
Коллекция спорткаров Руди Кляйна
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На аукцион RM Sotheby’s выставлена уникальная коллекция спорткаров XX века. Несмотря на то что большинство из представленных в ней автомобилей разрушены или не на ходу, её стоимость эксперты оценивают в десятки миллионов долларов.

Коллекция спорткаров Руди Кляйна

Коллекция спорткаров Руди Кляйна

Фото: RM Sotheby's

Сообщается, что автомобили собраны бизнесменом и коллекционером Руди Кляйном, который скончался в 2001 году. Коллекция Кляйна долгие годы считалась мифом, но теперь автомобили, прежде закрытые для публики, будут доступны к покупке всеми желающими.

Коллекция спорткаров Руди Кляйна

Коллекция спорткаров Руди Кляйна

Фото: RM Sotheby's

Одна из главных жемчужин коллекции — ​​единственный сохранившийся до наших дней Mercedes-Benz 500 K Caracciola Special Coupe 1935 года в кузове Sindelfingen, который ранее принадлежал немецкому гонщику Рудольфу Караччиоле. Кроме того, в коллекции присутствует единственный Mercedes-Benz 300 SL Alloy Gullwing 1955 года в чёрном цвете, а также множество других редких автомобилей Porsche, Aston Martin, Lamborghini и других марок.

Коллекция спорткаров Руди Кляйна

Коллекция спорткаров Руди Кляйна

Фото: RM Sotheby's

Торги пройдут в октябре 2024 года в Лос-Анджелесе.

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