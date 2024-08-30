Вольф отреагировал на слова Ваулза о Мике Шумахере

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал слова главы «Уильямса» Джеймса Ваулза, который ранее объяснил, почему британский гоночный коллектив заменил Логана Сарджента на Франко Колапинто.

Ваулз отметил, что Мик Шумахер не является особенным гонщиком.

«Я знаю Джеймса очень давно. У него блестящий ум. Он уверенно чувствует себя на посту руководителя команды. Думаю, ему стоит выбирать подходящие слова. Мик — тот, кто выиграл практически всё. Формулу-4, Формулу-3, Формулу-2. На этом этапе он был раздавлен в среде «Хааса». Мы не смогли рассмотреть его потенциал.

Но каждая команда должна принимать собственные решения. Делать это в интересах коллектива. Затем также решать, как они хотят говорить о своих гонщиках в СМИ. И поэтому каждый должен делать это так, как он считает нужным», — приводит слова Вольфа GPblog.