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«Перестарался». Антонелли — об аварии в первой практике Гран-при Италии

«Перестарался». Антонелли — об аварии в первой практике Гран-при Италии
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Юниор «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли высказался о своей аварии в первой свободной практике Гран-при Италии в Монце.

Напомним, на пятом круге Антонелли атаковал на мягких шинах, но в первой фазе «Параболики» автомобиль повело на апексе, после чего машина вылетела в гравий на достаточно высокой скорости и боком врезалась в заграждения.

«Что за день. Первая свободная практика позади. К сожалению, она закончилась довольно быстро из-за аварии. Она была довольно сильной, перегрузка составила 52G. Я действительно приношу извинения команде и Джорджу [Расселлу] за то, что заставил их работать после первой тренировки.

Это была просто ошибка с моей стороны. Я перестарался, когда атаковал при таких условиях. Должен был выстроить гонку более последовательно, но это определённо урок для следующего раза. Я всё равно очень благодарен команде за то, что она сделала это возможным. Приятно видеть всех этих тифози и проехать первые круги вместе со всеми гонщиками на трассе», — приводит слова Антонелли GPblog.

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