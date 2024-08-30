Хельмут Марко дал оценку положению «Ред Булл» после пятничных практик Гран-при Италии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко подвёл итоги пятничных свободных практик Гран-при Италии в Монце, отметив, какие проблемы возникли у команды с болидом.

«Наше положение лучше, чем кажется на первый взгляд. На квалификационном симуляторе у Макса возникла пробуксовка в «Параболике». Там он отстал от Норриса, по-моему, на две десятых, но мощность двигателя была не такой высокой, как у остальных. И в долгосрочной перспективе, до падения эффективности шин, мы были очень конкурентоспособны. Но затем спад оказался серьёзным. По-моему, это произошло, когда ему пришлось притормозить, так как впереди ехала машина, так что нам нужно это уладить. Но в целом всё гораздо лучше, чем в Зандворте.

Балан машины больше не главная проблема, начиная с первой свободной практики. Но ей стало гранулирование шин. Из-за этого возникают проблемы с недостаточной поворачиваемостью болида», — приводит слова Марко GPblog.

Во второй свободной практике Гран-при Нидерландов гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал 14-й результат, а его напарник Серхио Перес занял 15-е место.