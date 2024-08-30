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Макс Ферстаппен прокомментировал итоги пятничных практик Гран-при Италии

Макс Ферстаппен прокомментировал итоги пятничных практик Гран-при Италии
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал результаты пятничных свободных практик Гран-при Италии в Монце. Во второй тренировке Ферстаппен показал 14-й результат.

«Сегодня мы многое опробовали. Первая свободная практика прошла неплохо, а во второй тренировке мы извлекли информацию для гонки на длинную дистанцию. Эта трасса агрессивна по отношению к шинам. Так что будет довольно интересно, как всё будет развиваться в гонке. В обеих свободных практиках мы опробовали разные настройки, но не смогли добиться желаемого.

В конце концов, для этого и нужны тренировки. Мы хотим узнать немного больше о машине. У нас есть несколько хороших направлений по настройке. Просто нужно немного всё привести в порядок. Между несколькими командами будет довольно плотная борьба. Надеюсь, что завтра в квалификации мы будем среди них», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».

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