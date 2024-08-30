Серхио Перес рассказал о проблемах в пятничных практиках Гран-при Италии

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес высказался об итогах пятничных свободных практик Гран-при Италии в Монце, рассказав, с каким проблемами он столкнулся. Во второй тренировке мексиканец показал 15-й результат.

«К сожалению, нам пришлось заменить коробку передач на моей машине между первой и второй свободными практиками в качестве меры предосторожности. Механики очень усердно работали, чтобы как можно быстрее подготовить мою машину ко второй тренировке. Это большая работа, которую необходимо выполнить в такие сроки, так что она продолжилась во время старта заезда. Задержка означала, что мы немного отстаём, а план был сильно нарушен. У нас возникло несколько механических проблем, потому что нам нужно было быстро собрать машину. Так что нам просто нужно подождать и посмотреть, как будет вести себя автомобиль.

Гонка на длинной дистанции, вероятно, выглядела более многообещающе. Учитывая, что это была механическая проблема, то с ней должно быть легче разобраться. Но это означает, что суббота будет не такой простой, как нам бы хотелось. Надеюсь, завтра мы сможем сделать большой шаг вперёд. В частности, чтобы показать хорошее время. И надеюсь, что сможем бороться в гонке в воскресенье», — приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».