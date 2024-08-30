Хэмилтон — о перегреве болида: как будто сидишь в сауне без шорт, настолько больно

Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о проблеме с перегревом болида во время пятничных практик Гран-при Италии.

«В машине было ужасно жарко. Я не совсем уверен из-за чего. Вероятно, из-за утечки горячего воздуха из радиатора. Было очень жарко. Как будто сидишь в сауне без шорт, настолько больно.

Но это был хороший день. В целом ощущения были довольно хорошими. Очевидно, что это новые асфальт и бордюры. Машина ощущалась хорошо с самого начала. Но в первой свободной практике возникли большие проблемы с шинами, не только у нас. Мы внесли несколько изменений во время перерыва. Так что машина начала ощущаться ещё лучше. Но над некоторыми вещами ещё предстоит поработать», — приводит слова Хэмилтона Crash.net.