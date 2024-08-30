Джеймс Ваулз прояснил свои слова о «не особенном» Мике Шумахере

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз объяснил, что имел в виду, когда сказал, что резервный пилот «Мерседеса» Мик Шумахер не является особенным гонщиком.

«Я хочу прояснить использования слово «особенный», когда говорил о Мике. Я здесь не для того, чтобы его принижать. Мик работает в команде, которая выигрывала чемпионство. Она выбрала его в качестве резервного пилота. И на это есть веская причина. Он невероятно сильный кандидат. Слово «особенный» я использовал в контексте нескольких чемпионских титулов, например, как у Айртона Сенны, Льюиса [Хэмилтона].

У Мика был трудный период. Он добился исключительного прогресса. Вокруг него сильная команда. Наше решение основано на том, что мы хотим сотрудничать с нашей академией и гонщиками. Я извинюсь перед Миком. Он об этом не просил, но это важно для меня. Он невероятно близок мне. Я хочу прояснить, что не хотел усомниться в его способностях», — сказал Ваулз в эфире F1 TV.