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Ваулз опроверг слухи, что «Уильямсу» заплатили за решение сделать Колапинто их гонщиком

Ваулз опроверг слухи, что «Уильямсу» заплатили за решение сделать Колапинто их гонщиком
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Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз рассказал, что никто не предлагал британскому гоночному коллективу деньги за то, чтобы сделать Франко Колапинто их боевым пилотом.

«Никакое спонсорство не было связано с подписанием Колапинто. На самом деле, мы подписали с ним контракт, когда ещё ничего не знали о будущем. Что произошло потом, и это ещё не закончилось, так это звонки из ряда аргентинских компаний, которые платят рыночную цену за наклейки на машину. Так что это не связано с Франко. Они хотят быть с нами и после 2024 года, просто для ясности. И я надеюсь, многие захотят, когда увидят, к чему мы придём в конечном итоге.

Примерно в Баку на машине появятся наклейки. Я не уверен, сколько их будет, потому что Аргентина проявляет к нам огромный интерес. Но в тот момент, когда мы выбирали Франко, это не было связано с финансами. По правде говоря, также предлагалось финансирование из других источников. Но это не представляет интереса. Речь идёт об инвестициях в нашу академию и в наше будущее», — приводит слова Ваулза PlanetF1.

Ранее журналист Габриэле М. Браческо на своей странице в социальных сетях рассказал, что в общей сложности «Уильямс» благодаря сделанному шагу получит $ 4,5 млн: $ 500 тыс. британская команда получит от Автомобильного клуба Аргентины, $ 3 млн ей достанется от спонсора Франко Globant и ещё $ 1 млн – от спонсора гонщика Mercado Libre.

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