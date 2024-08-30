Ваулз опроверг слухи, что «Уильямсу» заплатили за решение сделать Колапинто их гонщиком

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз рассказал, что никто не предлагал британскому гоночному коллективу деньги за то, чтобы сделать Франко Колапинто их боевым пилотом.

«Никакое спонсорство не было связано с подписанием Колапинто. На самом деле, мы подписали с ним контракт, когда ещё ничего не знали о будущем. Что произошло потом, и это ещё не закончилось, так это звонки из ряда аргентинских компаний, которые платят рыночную цену за наклейки на машину. Так что это не связано с Франко. Они хотят быть с нами и после 2024 года, просто для ясности. И я надеюсь, многие захотят, когда увидят, к чему мы придём в конечном итоге.

Примерно в Баку на машине появятся наклейки. Я не уверен, сколько их будет, потому что Аргентина проявляет к нам огромный интерес. Но в тот момент, когда мы выбирали Франко, это не было связано с финансами. По правде говоря, также предлагалось финансирование из других источников. Но это не представляет интереса. Речь идёт об инвестициях в нашу академию и в наше будущее», — приводит слова Ваулза PlanetF1.

Ранее журналист Габриэле М. Браческо на своей странице в социальных сетях рассказал, что в общей сложности «Уильямс» благодаря сделанному шагу получит $ 4,5 млн: $ 500 тыс. британская команда получит от Автомобильного клуба Аргентины, $ 3 млн ей достанется от спонсора Франко Globant и ещё $ 1 млн – от спонсора гонщика Mercado Libre.