The Race назвал причину аварии Антонелли в первой практике Гран-при Италии

Юниор «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли вошёл в поворот слишком быстро и после чего затормозил приблизительно на 30 метров позже, чем в своей первой попытке в первой тренировке Гран-при Италии. Об этом сообщает The Race. По этой причине автомобиль повело на апексе, после чего машина вылетела в гравий.

По информации источника, скорость Антонелли, на которой он вошёл в поворот, была значительно выше. Она оказалась на 20-30 км/ч больше, чем на первом круге.

Напомним, Андреа Кими Антонелли принял участие в свободной практике Гран-при Италии вместо британца Джорджа Расселла. Для Антонелли это первое участие в заездах уикенда Формулы-1. Ранее он участвовал в тестах «Мерседеса» на машинах предыдущих лет.