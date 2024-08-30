Кевин Магнуссен прокомментировал аварию во второй тренировке Гран-при Италии

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен дал комментарий по поводу своей аварии во время второй свободной практики Гран-при Италии в Монце.

«Я не справился с управлением при входе в поворот на слишком большой скорости. Всё произошло довольно резко. Так что я не успел быстро среагировать, чтобы поймать болид. Меня развернуло прямо в стену. К счастью, машина не сильно пострадала. Нам нужно заменить переднее антикрыло. Это не то, чего бы хотелось, так как я не смог проехать длинную серию кругов, чтобы собрать полезные данные.

Часто на новом асфальте сцепление с дорогой хорошее. Но когда достигает своего пика, то возникает такой момент, когда нужно быстро среагировать и поймать машину. У нас позитивные ощущения от машины и её скорости. Борьба настолько плотная, что всё может измениться. Нужно быть очень аккуратным и просто добиваться своего», — приводит слова Магнуссена пресс-служба «Хааса».