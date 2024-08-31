«Обновления сработали так, как ожидалось». Леклер подвёл итоги пятничных практик ГП Италии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвёл итоги пятничных свободных практик Гран-при Италии в Монце, отметив, что обновления болида работают.

«В целом это был довольно позитивный день. Мы показали хорошие результаты, было приятно управлять машиной, а внедрённые командой обновления сработали так, как ожидалось. Теперь наше основное внимание будет сосредоточено на балансе, поскольку в этой области ещё есть потенциал для улучшения.

Гонка в воскресенье будет сложной для всех, особенно из-за нового асфальта. Ключевое значение будет иметь контроль износа резины. Мы ближе к соперникам, чем в Зандворте. Однако они по-прежнему очень сильны. Завтра нас ждёт борьба», — приводит слова Леклера GPblog.

Во второй свободной практике Гран-при Италии Шарль Леклер показал пятый результат, а его напарник Карлос Сайнс занял третье место.