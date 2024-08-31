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Пиастри ответил на призывы сделать Норриса первым номером «Макларена»

Пиастри ответил на призывы сделать Норриса первым номером «Макларена»
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Пилот «Макларена» Оскар Пиастри считает, что пока ещё рано делать его напарника Ландо Норриса первым номером британского гоночного коллектива.

«Я по-прежнему собираюсь участвовать в уикендах, чтобы попытаться выиграть гонки. Мы всё ещё отстаём в Кубке конструкторов и хотим быть уверенными, что выиграем его. Мой лучший вклад в это — попытка одержать победу в гонке. Разрыв между Ландо и Максом по-прежнему очень велик, и даже для меня — до Макса он ещё больше, но не является невозможным.

Мы будем рассматривать каждый конкретный случай и каждый уикенд. Конечно, если разрыв значительно сократится, а я буду не так заметен, то понимаю, что меня могут попросить помочь Ландо. Но я думаю, что с таким отставанием, как сейчас, для этого ещё очень рано. И в конечном счёте я тоже хочу выходить на старт и выигрывать гонки. Но я знаю, что, если меня всё-таки попросят, я буду рад помочь», — приводит слова Пиастри Speedcafe.

В настоящий момент Ферстаппен лидирует в общем зачёте пилотов, имея в активе 295 очков. Второе место занимает Ландо Норрис из «Макларена» (225 очков), топ-3 замыкает Шарль Леклер из «Феррари» (192 очка).

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