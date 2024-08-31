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18-летний Антонелли станет боевым пилотом «Мерседеса» в сезоне-2025

18-летний Антонелли станет боевым пилотом «Мерседеса» в сезоне-2025
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Итальянский юниор Андреа Кими Антонелли станет боевым пилотом команды Формулы-1 «Мерседес» в сезоне-2025. Об этом сообщает пресс-служба гоночного коллектива. В роли напарника 18-летнего Антонелли выступит британец Джордж Расселл, который выступает за «Мерседес» с 2022 года.

Андреа Кими Антонелли заменит семикратного чемпиона мира пилота Льюиса Хэмилтона, который присоединится к «Феррари» в следующем сезоне Формулы-1.

Напомним, итальянец принял участие в первой свободной практике Гран-при Италии в Монце. Однако заезд был прерван красными флагами после того, как Антонелли разбил болид. Он атаковал на мягких шинах, но в первой фазе «Параболики» автомобиль повело на апексе, после чего машина вылетела в гравий на достаточно высокой скорости и боком врезалась в заграждения.

Для Антонелли это стало первым участием в заездах уикенда Формулы-1. Ранее он участвовал в тестах «Мерседеса» на машинах предыдущих лет.

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