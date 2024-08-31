Андреа Кими Антонелли прокомментировал подтверждение контракта с «Мерседесом»

Новый боевой пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал подписание контракта на 2025 год.

«Потрясающее чувство от объявления, что я стану заводским гонщиком „Мерседеса“ вместе с Джорджем в 2025 году. Достижение Формулы-1 — это мечта, которая у меня была, ещё когда я был маленьким мальчиком. Хочу поблагодарить команду за поддержку, которую она давала мне на протяжении карьеры до сих пор, за проявленную в меня веру. Я всё ещё многому учусь, но чувствую, что готов к этой возможности. Буду сконцентрирован на том, чтобы становиться лучше и добывать для команды максимально возможные результаты.

Я также восхищён, что стану напарником Джорджа. Он прошёл через молодёжную программу команды, как и я, и я очень сильно его уважаю. Он невероятно быстрый, неоднократный победитель Гран-при, и он уже помог мне прибавить как гонщику. С нетерпением жду возможности поучиться у него и совместно работать ради результатов на трассе», — приводятся слова Антонелли в пресс-релизе «Мерседеса».