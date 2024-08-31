Вольф высказался о составе пилотов на сезон-2025 после подтверждения контракта с Антонелли

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал состав гонщиков на сезон-2025 после объявления о заключении контракта с 18-летним итальянцем Андреа Кими Антонелли на сезон-2025.

«Наш состав пилотов на 2025 год сочетает в себе опыт, талант, молодость и невероятную скорость. Мы в восторге от того, что Джордж и Кими привнесут в команду по-отдельности и в качестве партнёров. Наш новый состав идеально подходит для того, чтобы открыть следующую главу в нашей истории. Это также свидетельствует о силе нашей программы для юниоров и нашей вере в таланты, которые растут в нашей стране.

Джордж доказал, что он один из лучших пилотов в мире. Он не только быстр, последователен и решителен, но и превратился в сильного лидера в команде. Кими неизменно демонстрировал талант и скорость, необходимые для того, чтобы выступать на самых вершинах этого спорта. Мы знаем, что это будет ещё один важный шаг вперёд, но он произвёл на нас впечатление на тестах Формулы-1 в этом году. Мы будем поддерживать его на каждом этапе обучения. В лице Джорджа у него есть опытный напарник, у которого он сможет учиться и оттачивать своё мастерство. Я уверен, что оба они внесут большой вклад, поскольку мы продолжаем набирать обороты и бороться впереди», — приводятся слова Вольфа в пресс-релизе «Мерседеса».