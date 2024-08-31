Расселл: восхищён, что мы с Кими будем напарниками в 2025 году, его продвижение заслуженно

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл отреагировал на то, что его новым напарником станет Андреа Кими Антонелли.

«Я восхищён, что мы с Кими будем напарниками в 2025 году. Его результаты в младших сериях были выдающимися, так что его продвижение абсолютно заслуженно. Он фантастический молодой талант, выпускник нашей молодёжной программы. С нетерпением жду использования опыта, который у меня есть, чтобы направлять Кими при его переходе в Ф-1. Знаю, какую сильную поддержку мне оказывал Льюис, когда я был пилотом в „молодёжках“ и уже когда стал его напарником. Я научился настолько многому и надеюсь, что сыграю похожую роль для Кими.

Мы как команда продолжаем позитивно развиваться перед следующим годом. Мы прогрессируем на трассе и упорно работаем над тем, чтобы собрать всё воедино для сражения за чемпионский титул. Это захватывающий путь. Уверен, Кими и я сможем продолжать продвигать команду вперёд и помогать реализовывать потенциал, который мы демонстрируем», — приводит слова Расселла пресс-служба «Мерседеса».