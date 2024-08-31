Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Трамниц выиграл спринт Формулы-3 в Монце, Бедрина выбили в начале второго круга

Трамниц выиграл спринт Формулы-3 в Монце, Бедрина выбили в начале второго круга
Аудио-версия:
Комментарии

В Монце завершилась спринтерская гонка Формулы-3 в сезоне-2024. Победителем заезда стал пилот Тим Трамниц («МП Моторспорт»), Второе место занял Себастьян Монтойя («Кампос»), замкнул тройку сильнейших Сантьяго Рамос («Трайдент»).

Российского гонщика Никиту Бедрина, выступающего под флагом Италии, выбили в начале второго круга, после чего пилот не смог продолжить участие в спринте.

Формула-3. Гран-при Италии. Спринт:

1. Тим Трамниц («МП Моторспорт») — 1:40,744.
2. Себастьян Монтойя («Кампос») +0,7.
3. Сантьяго Рамос («Трайдент») +0,9.
4. Алекс Данн («МП Моторспорт») +1,3.
5. Дино Беганович («Према») +1,9.
6. Сами Мегетуниф +4,0.
7. Люк Браунинг («Хайтек») +4,1.
8. Мари Бойя («Кампос») +4,3.
9. Леонардо Форнароли («Трайдент») +4,8.
10. Габриэле Мини («Према») +5,1.
…Никита Бедрин (AIX Racing) — сошёл с дистанции.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android