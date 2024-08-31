Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Трамниц выиграл спринт Формулы-3 в Монце, Бедрина выбили в начале второго круга

В Монце завершилась спринтерская гонка Формулы-3 в сезоне-2024. Победителем заезда стал пилот Тим Трамниц («МП Моторспорт»), Второе место занял Себастьян Монтойя («Кампос»), замкнул тройку сильнейших Сантьяго Рамос («Трайдент»).

Российского гонщика Никиту Бедрина, выступающего под флагом Италии, выбили в начале второго круга, после чего пилот не смог продолжить участие в спринте.

Формула-3. Гран-при Италии. Спринт:

1. Тим Трамниц («МП Моторспорт») — 1:40,744.

2. Себастьян Монтойя («Кампос») +0,7.

3. Сантьяго Рамос («Трайдент») +0,9.

4. Алекс Данн («МП Моторспорт») +1,3.

5. Дино Беганович («Према») +1,9.

6. Сами Мегетуниф +4,0.

7. Люк Браунинг («Хайтек») +4,1.

8. Мари Бойя («Кампос») +4,3.

9. Леонардо Форнароли («Трайдент») +4,8.

10. Габриэле Мини («Према») +5,1.

…Никита Бедрин (AIX Racing) — сошёл с дистанции.