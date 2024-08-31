Трамниц выиграл спринт Формулы-3 в Монце, Бедрина выбили в начале второго круга

В Монце завершилась спринтерская гонка Формулы-3 в сезоне-2024. Победителем заезда стал пилот Тим Трамниц («МП Моторспорт»), Второе место занял Себастьян Монтойя («Кампос»), замкнул тройку сильнейших Сантьяго Рамос («Трайдент»).
Российского гонщика Никиту Бедрина, выступающего под флагом Италии, выбили в начале второго круга, после чего пилот не смог продолжить участие в спринте.
Формула-3. Гран-при Италии. Спринт:
1. Тим Трамниц («МП Моторспорт») — 1:40,744.
2. Себастьян Монтойя («Кампос») +0,7.
3. Сантьяго Рамос («Трайдент») +0,9.
4. Алекс Данн («МП Моторспорт») +1,3.
5. Дино Беганович («Према») +1,9.
6. Сами Мегетуниф +4,0.
7. Люк Браунинг («Хайтек») +4,1.
8. Мари Бойя («Кампос») +4,3.
9. Леонардо Форнароли («Трайдент») +4,8.
10. Габриэле Мини («Према») +5,1.
…Никита Бедрин (AIX Racing) — сошёл с дистанции.