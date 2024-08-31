В Формуле-1 осталось два вакантных места на 2025 год

После подписания контракта между 18-летним итальянским гонщиком Андреа Кими Антонелли и немецкой командой «Мерседес» в Формуле-1 осталось лишь два вакантных места на сезон-2025.

1. «РБ» имеет в своём составе на 2025 год только японского гонщика Юки Цуноду, но не определился с его напарником. Среди претендентов — нынешний боевой пилот команды Даниэль Риккардо, а также резервист «Ред Булл» Лиам Лоусон.

2. Швейцарский коллектив «Кик-Заубер», который с 2026 года превратится в заводскую команду «Ауди», давно подписал контракт с немецким пилотом Нико Хюлькенбергом, но всё ещё ищет второго пилота команды.

Такие команды, как «Ред Булл», «Макларен», «Феррари», «Мерседес», «Астон Мартин», «Хаас», «Уильямс» и «Альпин», укомплектовали свои составы.