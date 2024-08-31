Пиастри рассказал о моральном состоянии Сарджента после увольнения из «Уильямса»

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри высказался о пилоте Логане Сардженте, которого британская команда «Уильямс» решила заменить на аргентинца Франко Колапинто до конца сезона-2024.

«Я отправил ему сообщение. Кажется, он в порядке. Очевидно, немного шокирован. Для него было непростое время в Формуле-1, вы знаете. Для него это оказалось гораздо труднее, чем я, возможно, ожидал. Для меня его потенциал был намного больше, чем тот, который был продемонстрирован в Формуле-1, по какой-то причине.

Я не понаслышке знаю, насколько он быстр, поскольку был его напарником по команде в младших категориях, выступал с ним практически везде. Я бы сказал, что это довольно смелый шаг — пригласить Франко, но желаю ему удачи. Просто жаль, что Логан, вероятно, не смог показать всё, на что способен. В младших категориях он действительно был одним из самых быстрых парней, с которыми я встречался», — приводит слова Пиастри Speedcafe.

Напомним, Логан Сарджент попал в аварию в третьей практике Гран-при Нидерландов в Зандворте. Гонщик на выходе из поворота, съезжая с бордюра, зацепил влажный газон, после чего машину мгновенно бросило в отбойник с противоположной стороны. Автомобиль воспламенился.