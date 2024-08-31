Алонсо выйдет на старт в сезоне-2025 с пилотами, родившимися в годы его побед в чемпионате

43-летний испанский автогонщик Формулы-1, выступающий за команду «Астон Мартин», Фернандо Алонсо в 2025 году проведёт свой 22-й сезон в «Королевских гонках». Также на стартовую решётку выйдут дебютанты — 19-летний итальянец Андреа Кими Антонелли в составе «Мерседеса» и британец Оливер Берман в «Хаасе».

Интересный факт заключается в том, что оба новичка родились в годы завоевания Алонсо своих титулов чемпиона Формулы-1 в составе «Рено».

Впервые Алонсо стал триумфатором Формулы-1 в 2005 году. В этот год в Великобритании родился Оливер Берман, который будет в новом сезоне представлять американский коллектив «Хаас».

Свою вторую победу по итогам сезона Фернандо завоевал в 2006 году. Объявленный во время Гран-при Италии в Монце итальянец Андреа Кими Антонелли родился в 2006 году.