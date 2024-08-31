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Марк Маркес выиграл квалификацию 14-го этапа MotoGP в Арагоне, Акоста — 2-й, Баньяя — 3-й

Марк Маркес выиграл квалификацию 14-го этапа MotoGP в Арагоне, Акоста — 2-й, Баньяя — 3-й
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Завершилась квалификация 14-го этапа MotoGP Гран-при Арагона (Испания), лучший результат по итогам которой показал испанец Марк Маркес («Дукати»). Вторым стал его соотечественник Педро Акоста («КТМ»). Тройку сильнейших замкнул действующий чемпион мира итальянец Франческо Баньяя («Дукати»).

MotoGP. Гран-при Арагона. Квалификация:

1. Марк Маркес («Дукати») — 1.46,766.
2. Педро Акоста («КТМ») — 1.47,606.
3. Франческо Баньяя («Дукати») — 1.47,608.
4. Хорхе Мартин («Дукати») — 1.47,642.
5. Алекс Маркес («Дукати») — 1.47,807.
6. Франко Морбиделли («Дукати») — 1.48,114.
7. Брэд Биндер («КТМ») — 1.48,492.
8. Мигель Оливейра («Априлья») — 1.48,550.
9. Рауль Фернандес («Априлья») — 1.48,923.
10. Жоанн Зарко («Хонда») — 1.49.080.

MotoGP 2024. Этап 14, Альканьис, Испания
Гран-при Арагона. Квалификация 2
31 августа 2024, суббота. 12:15 МСК
Окончено
1
Марк Маркес
Ducati
1:46.766
2
Педро Акоста
KTM
+0.840
3
Франческо Баньяя
Ducati
+0.842

Сегодня в 16:00 мск начнётся спринтерская гонка MotoGP Гран-при Арагона.

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