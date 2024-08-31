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У американской команды украли четыре гоночных Porsche стоимостью $ 1,5 млн

У американской команды украли четыре гоночных Porsche стоимостью $ 1,5 млн
Автомобиль Rennsport1
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У американской команды Rennsport1 угнан автовоз с трейлером, в котором находились четыре гоночных Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport с набором комплектующих и запасных деталей общей стоимостью $ 1,5 млн.

Тягач угнан с базы команды в Помпано-Бич, штат Флорида. Известно, что сразу после кражи злоумышленники отключили GPS-маячки автомобилей, в связи с чем полиция пришла к выводу, что действовали опытные преступники, сообщает CarScoops.

Трейлер Rennsport1

Трейлер Rennsport1

Фото: Rennsport1

Полиции удалось найти тягач, однако следы трейлера и автомобилей не обнаружены. Rennsport1 пообещала щедрую награду всем, кто сможет как-то помочь найти трейлер и его содержимое.

В сезоне-2024 Rennsport1 участвует в том числе в первенстве Pirelli GT4 America Series, в которой её пилоты на Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport побеждали на этапах в Себринге и Вирджинии.

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