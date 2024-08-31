«Феррари» прекратит сотрудничество со старым спонсором команды

Пресс-служба итальянского коллектива Формулы-1 «Феррари» объявила о прекращении сотрудничества по окончании сезона-2024 со своим старым спонсором — испанским банком Santander.

Банковская компания впервые связалась с Ferrari в 2010 году и была партнёром команды до конца 2017 года, когда она разорвала отношения с Формулой-1. Однако Santander вернулся в спорт в 2022 году по трёхлетнему соглашению с итальянской командой.

«Поскольку наше успешное партнёрство с Santander подходит к концу, мы хотели бы выразить нашу благодарность за их преданность и сотрудничество во время нашего совместного пути. Они сыграли важную роль в содействии нашим достижениям за последние три года», — приводит слова директора по доходам от гонок Лоренцо Джорджетти пресс-служба команды.