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В Формуле-3 представили новый болид на сезон-2025

В Формуле-3 представили новый болид на сезон-2025
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Международная федерация автоспорта (ФИА) и Формула-3 представили новый болид на сезоне-2025.

Фото: fiaformula3.com

  • Заднее крыло претерпело изменения для улучшения аэродинамических свойств машины.
  • Модифицирован кокпит для комфорта пилотов разного роста и веса.
  • Переднее крыло изменено для более стабильной скорости в слипстриме.
  • В болиде будет использоваться переработанный карбон на капоте, в районе кокпита.
  • Стиль боковых понтонов будет приближен к машинам Формулы-2 и Формулы-1.
  • Будет применяться усовершенствованное топливо, соответствующее стандарту ФИА.

В эти выходные проходит последний этап Формулы-3 в сезоне-2024. Команда «Према» досрочно обеспечила себе победу в общекомандном зачёте. В личном зачёте перед финальным этапом, который пройдёт в Монце, Форнароли на одно очко опережает Мини и на шесть — Браунинга.

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