В Формуле-3 представили новый болид на сезон-2025

Международная федерация автоспорта (ФИА) и Формула-3 представили новый болид на сезоне-2025.

Фото: fiaformula3.com

Заднее крыло претерпело изменения для улучшения аэродинамических свойств машины.

Модифицирован кокпит для комфорта пилотов разного роста и веса.

Переднее крыло изменено для более стабильной скорости в слипстриме.

В болиде будет использоваться переработанный карбон на капоте, в районе кокпита.

Стиль боковых понтонов будет приближен к машинам Формулы-2 и Формулы-1.

Будет применяться усовершенствованное топливо, соответствующее стандарту ФИА.

В эти выходные проходит последний этап Формулы-3 в сезоне-2024. Команда «Према» досрочно обеспечила себе победу в общекомандном зачёте. В личном зачёте перед финальным этапом, который пройдёт в Монце, Форнароли на одно очко опережает Мини и на шесть — Браунинга.