Хэмилтон — лучший в третьей тренировке Гран-при Италии, Расселл — 2-й, Перес — 18-й

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Монце завершилась третья свободная практика Гран-при Италии. Лучший результат по итогам заезда показал пилот немецкой команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон, вторым был его напарник Джордж Расселл. Третье время показал представитель «Феррари» Шарль Леклер.

Лидер чемпионата нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» продемонстрировал шестой результат.

Гран-при Италии. Третья тренировка:

1.Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.20,117.

2. Джордж Расселл («Мерседес») +0,093.

3. Шарль Леклер («Феррари») +0,109.

4. Оскар Пиастри («Макларен») +0,135.

5. Ландо Норрис («Макларен») +0,145.

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,251.

7. Карлос Сайнс («Феррари») +0,346.

8. Александер Албон («Уильямс») +0,479.

9. Франко Колапинто («Уильямс») +0,788.

10. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,826.

11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,851.

12. Даниэль Риккардо («РБ») +0,960.

13. Юки Цунода («РБ») +1,024.

14. Пьер Гасли («Альпин») +1,038.

15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,040.

16. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,091.

17. Эстебан Окон («Альпин») +1,141.

18. Серхио Перес («Ред Булл») +1,170.

19. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1,240.

20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1,918.