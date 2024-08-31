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Хэмилтон — лучший в третьей тренировке Гран-при Италии, Расселл — 2-й, Перес — 18-й

Хэмилтон — лучший в третьей тренировке Гран-при Италии, Расселл — 2-й, Перес — 18-й
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В Монце завершилась третья свободная практика Гран-при Италии. Лучший результат по итогам заезда показал пилот немецкой команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон, вторым был его напарник Джордж Расселл. Третье время показал представитель «Феррари» Шарль Леклер.

Формула-1 2024. Этап 16, Монца, Италия
Гран-при Италии. Свободная практика 3
31 августа 2024, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
1:20.117
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.093
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.109

Лидер чемпионата нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» продемонстрировал шестой результат.

Гран-при Италии. Третья тренировка:

1.Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.20,117.
2. Джордж Расселл («Мерседес») +0,093.
3. Шарль Леклер («Феррари») +0,109.
4. Оскар Пиастри («Макларен») +0,135.
5. Ландо Норрис («Макларен») +0,145.
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,251.
7. Карлос Сайнс («Феррари») +0,346.
8. Александер Албон («Уильямс») +0,479.
9. Франко Колапинто («Уильямс») +0,788.
10. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,826.
11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,851.
12. Даниэль Риккардо («РБ») +0,960.
13. Юки Цунода («РБ») +1,024.
14. Пьер Гасли («Альпин») +1,038.
15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,040.
16. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,091.
17. Эстебан Окон («Альпин») +1,141.
18. Серхио Перес («Ред Булл») +1,170.
19. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1,240.
20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1,918.

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