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Хэмилтон отреагировал на подписание Антонелли в «Мерседес»

Хэмилтон отреагировал на подписание Антонелли в «Мерседес»
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39-летний британский семикратный чемпион Формулы-1 из команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон отреагировал на подписание немецкой командой контракта с 18-летним итальянцем Андреа Кими Антонелли, который заменит Льюиса в сезоне-2025.

«Поздравляю, Кими. Не сомневаюсь, что ты принесёшь много пользы команде вместе с Джорджем в следующем году», — написал Хэмилтон в социальных сетях.

Итальянский юниор Андреа Кими Антонелли станет боевым пилотом команды Формулы-1 «Мерседес» в сезоне-2025, о чём 30 августа сообщила пресс-служба коллектива.

Перед началом сезона-2024 было объявлено, что семикратный чемпион из Англии Льюис Хэмилтон присоединится к итальянскому коллективу «Феррари» в 2025 году вместо проводящего последний сезон испанца Карлоса Сайнса.

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