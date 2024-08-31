Вольф рассказал о будущем Расселла и Антонелли на фоне интереса к Ферстаппену

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал о будущем пилотов команды Джорджа Расселла и Андреа Кими Антонелли на фоне интереса к трёхкратному чемпиону Максу Ферстаппену.

«То, что я должен сказать о работе с Джорджем и Кими, — это просто очень прямолинейно и прозрачно. Я всегда признавал, что меня зацепила ситуация с Льюисом [Хэмилтоном], но я не вёл никаких переговоров с другими гонщиками, когда отдавал все силы команде, чтобы добиться успеха.

Вот почему всё наше внимание в команде сосредоточено на Джордже и Кими. Я также сказал это. Нет никаких обсуждений, нет никаких сомнений относительно того, что мы делаем к 2026 году, потому что сейчас речь идёт о 2024 и 2025 годах.

Если мы начнём флиртовать с каким-то другим пилотом, то гонщики нашей команды узнают об этом в первую очередь, когда мы будем вести эти обсуждения. Я всегда выступаю за искренность и открытость со своими работниками», — приводит слова Вольфа издание Racingnews365.

Напомним, Антонелли принял участие в первой свободной практике Гран-при Италии в Монце. Однако заезд был прерван красными флагами после того, как Кими разбил болид. Он атаковал на мягких шинах, но в первой фазе «Параболики» автомобиль повело на апексе, после чего машина вылетела в гравий на достаточно высокой скорости и боком врезалась в заграждения.