Вольф признался, что принял решение о подписании Антонелли сразу после заявления Хэмилтона

52-летний австрийский руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф рассказал, что принял решение подписать контракт с юниором коллектива из Италии Андре Кими Антонелли через пять минут после того, как узнал об уходе Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Я принял решение через пять минут после того, как Льюис Хэмилтон сказал мне, что он переходит в «Феррари». Разумеется, мы обсуждали и другие варианты, а также придерживались идеи подписать Макса [Ферстаппена]. Мы не исключали её полностью, глядя на то, что произошло в «Ред Булл» (намёк на скандал с Кристианом Хорнером. — Прим. «Чемпионата»).

Но инстинктивно я всегда хотел именно такого состава с Джорджем и Андреа. Принимая во внимание ускоренную работу, которую мы проделали с Кими, и всё связанное с ним, это было то, что я хотел сделать немедленно», — приводит слова Вольфа издание Motorsport.

Ранее Тото Вольф рассказал о будущем пилотов команды Джорджа Расселла и Андреа Кими Антонелли на фоне интереса к трёхкратному чемпиону Максу Ферстаппену.