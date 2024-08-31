Берман выиграл спринт Формулы-2 на Гран-при Италии, Мартинс — 2-й, Антонелли — 18-й

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Британский пилот Оливер Берман, представляющий команду «Према», одержал победу в спринте Формулы-2 в Монце во время 11-го Гран-при. Второй результат показал Виктор Мартинс («АРТ Гран-при»), а третий — парагваец Йозуа Дюрксен (AIX Racing).

Юниор «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, которого 30 августа объявили основным пилотом немецкой команды на сезон-2025, занял 18-е место по итогам спринта.

Формула-2. Спринт. Гран-при Италии:

1. Оливер Берман («Према») —

2. Виктор Мартинс (ART) +1,6;

3. Йозуа Дюрксен (AIX Racing) +7,2;

4. Пепе Марти («Кампос») +12,8;

5. Зейн Мэлоуни («Роден») +13,4;

6. Джек Кроуфорд («ДАМС») +13,4;

7. Энцо Фиттипальди («Ван Амерсфорт») +13,5;

8. Габриэл Бортолето («Инвикта») +14,8;

9. Деннис Хаугер («МП Мотоспорт») +14,8;

10. Исак Хаджар («Кампос») +16,1.