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«Увидимся в следующем году». Льюис Хэмилтон обратился на итальянском к болельщикам в Монце

«Увидимся в следующем году». Льюис Хэмилтон обратился на итальянском к болельщикам в Монце
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Семикратный чемпион Формулы-1, выступающий за команду «Мерседес», Льюис Хэмилтон во время общения с болельщиками в Монце обратился к ним на итальянском языке.

«Увидимся в следующем году», — сказал Льюис на итальянском языке со сцены в Монце, чем сорвал овации публики на Гран-при.

Напомним, перед началом сезона-2024 было объявлено, что Льюис Хэмилтон в сезоне-2025 будет выступать за итальянский коллектив «Феррари».

30 августа стало известно, что вместо Льюиса в «Мерседесе» будет выступать юниор академии немецкого коллектива и резервный пилот на сезон-2024, выступающий в Формуле-2, — Андреа Кими Антонелли.

Льюис же в «Феррари» займёт место испанского пилота Карлоса Сайнса, который будет выступать в команде «Уильямс».

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