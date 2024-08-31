Антонелли выиграл у Дуэна сражение за постоянный №12 — Motorsport

Новый гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли сумел заполучить постоянный №12 для выступлений в Формуле-1, несмотря на то что ещё до него тот же номер планировал взять новичок «Альпин» Джек Дуэн, сообщает Motorsport.

Во время недавнего общения с болельщиками в социальных сетях Дуэн заявил о намерениях выступать под №12, однако команда «Альпин» не успела обратиться в ФИА с заявкой на резервирование этого номера. В то же время «Мерседес», по данным ряда источников, уже начал процесс резервирования номера для Антонелли.

Согласно правилам, преимущество получает тот, кто первым обратился за резервом номера. Соответственно, теперь Дуэну предстоит выбирать себе другой постоянный номер.

Что касается мотивов выбора №12, то Антонелли пояснил, что под ним с 1985 по 1988 годы выступал Айртон Сенна.