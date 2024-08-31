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СЕО Марк Маркес выиграл спринт Гран-при Арагона 2024 MotoGP. Хорхе Мартин — второй, Акоста — третий

Марк Маркес выиграл спринт MotoGP в Арагоне, Мартин – 2-й, Акоста – 3-й
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В Альканьисе (Испания) завершилась спринтерская гонка 14-го этапа чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP. Победителем заезда стал испанец Марк Маркес, выступающий на байке «Дукати». Второе место занял Хорхе Мартин, третьим, дополнив испанский подиум, финишировал Педро Акоста.

Действующий чемпион мира итальянец Франческо Баньяя финишировал 9-м.

MotoGP. Гран-при Арагона. Спринт:

1. Марк Маркес («Дукати») — 19:50,034
2. Хорхе Мартин («Дукати») +2,961
3. Педро Акоста («КТМ») +6,694
4. Алекс Маркес («Дукати») +9,950
5. Мигель Оливейра («Априлья») +11,749
6. Брэд Биндер (КТМ) +14,144
7. Энеа Бастьянини («Дукати») +14,291
8. Фабио Куартараро («Ямаха») +18,836
9. Франческо Баньяя («Дукати») +20,298
10. Марко Бедзекки («Дукати») +20,448

MotoGP 2024. Этап 14, Альканьис, Испания
Гран-при Арагона. Спринт
31 августа 2024, суббота. 16:00 МСК
Окончено
1
Марк Маркес
Ducati
19:50.034
2
Хорхе Мартин
Ducati
+2.961
3
Педро Акоста
KTM
+6.694
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