Кими Райкконен посетил боксы Формулы-1 в Монце и встретился с Бинотто

44-летний финский автогонщик, чемпион мира Формулы-1 в 2007 году, двукратный вице-чемпион и трёхкратный бронзовый призёр чемпионата Кими Райкконен посетил боксы Формулы-1 во время третьей тренировки Гран-при Италии в Монце и встретился с Маттиа Бинотто, возглавляющим проект «Ауди».

Фото: Социальные сети Формулы-1

За свою карьеру Кими выступал в таких командах, как «Заубер», «Макларен», «Феррари», «Лотус» и «Альфа Ромео».

В Формуле-1 Райкконен одержал победу в 21 гонке.

1 сентября 2021 года финн объявил о завершении гоночной карьеры по окончании сезона-2021. В последней гонке на его болиде присутствовала надпись «Дорогой Кими! Теперь мы оставим тебя в покое!», отсылающая к легендарной фразе пилота, которую он произнёс во время гонки своему инженеру.