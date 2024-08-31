Антонелли: не хочу быть заменой Хэмилтона. Я просто следующий гонщик «Мерседеса»

Новый боевой пилот «Мерседеса» 18-летний итальянец Андреа Кими Антонелли признался, что не хотел бы, чтобы его рассматривали как замену семикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону. Антонелли займёт в «Мерседесе» место, освободившееся после неожиданного решения британца перейти в «Феррари».

«Я думаю, заменить Льюиса Хэмилтона невозможно. Это такая великая фигура в сегодняшнем спорте, он добился настолько многого за свою карьеру, так что я не хочу быть его заменой. Я просто следующий гонщик «Мерседеса» в 2025 году.

Я восхищён этим. Но Льюис — по-настоящему великий пилот, и он действительно поддерживал меня, так что я очень рад», — приводит слова Антонелли Motorsport Week.