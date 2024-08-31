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Росберг: Антонелли может стать лучшим гонщиком следующего поколения

Росберг: Антонелли может стать лучшим гонщиком следующего поколения
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Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 2016 года Нико Росберг считает, что «Мерседес» принял смелое, но правильное решение подписать контракт с Андреа Кими Антонелли.

«Это правильный шаг, но, конечно, это был очень, очень смелый поступок. Несколько лет назад Кими выступал в моей картинговой команде [Rosberg Racing Academy]. Так что я очень хорошо знаю его. И у Кими, безусловно, есть талант и потенциал, чтобы стать лучшим гонщиком следующего поколения.

Но, конечно, его подготовка далека от идеальной. В Формуле-2 у него не было хорошей машины, чтобы он мог показать всё, на что способен. Он победил своего напарника Оливера Бермана, который также будет выступать в Формуле-1.

Но и, конечно, вчерашняя авария. Так что его подготовка была неоптимальной. Но думаю, что Вольф принял правильное решение», — приводит слова Росберга Sky Germany.

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