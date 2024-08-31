Норрис завоевал поул на Гран-при Италии, Ферстаппен — 7-й

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На трассе «Национальный автодром Монцы» завершилась квалификация Гран-при Италии Формулы-1. Лучший результат показал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Второе время продемонстрировал напарник британского гонщика Оскар Пиастри. Третий результат — у пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал седьмой результат.

Гран-при Италии. Квалификация.

Результаты третьего сегмента:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:19.327

2. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:19.436

3. Джордж Расселл («Мерседес») – 1:19.440

4. Шарль Леклер («Феррари») — 1:19.461

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:19.467

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:19.513

7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:20.022

8. Серхио Перес («Ред Булл») — 1:20.062

9. Александер Албон («Уильямс») – 1:20.299

10. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 1:20.339

После второго сегмента вылетели:

11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 1:20.421

12. Даниэль Риккардо («РБ») – 1:20.479

13. Кевин Магнуссен («Хаас») – 1:20.698

14. Пьер Гасли («Альпин») — 1:20.738

15. Эстебан Окон («Альпин») — 1:20.766

После первого сегмента вылетели:

16. Юки Цунода («РБ») — 1:20.945

17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:21.013

18. Франко Колапинто («Уильямс») — 1:21.061

19. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — 1:21.101

20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») — 1:21.445