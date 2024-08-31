Норрис завоевал поул на Гран-при Италии, Ферстаппен — 7-й

На трассе «Национальный автодром Монцы» завершилась квалификация Гран-при Италии Формулы-1. Лучший результат показал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Второе время продемонстрировал напарник британского гонщика Оскар Пиастри. Третий результат — у пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал седьмой результат.
Гран-при Италии. Квалификация.
Результаты третьего сегмента:
1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:19.327
2. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:19.436
3. Джордж Расселл («Мерседес») – 1:19.440
4. Шарль Леклер («Феррари») — 1:19.461
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:19.467
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:19.513
7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:20.022
8. Серхио Перес («Ред Булл») — 1:20.062
9. Александер Албон («Уильямс») – 1:20.299
10. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 1:20.339
После второго сегмента вылетели:
11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 1:20.421
12. Даниэль Риккардо («РБ») – 1:20.479
13. Кевин Магнуссен («Хаас») – 1:20.698
14. Пьер Гасли («Альпин») — 1:20.738
15. Эстебан Окон («Альпин») — 1:20.766
После первого сегмента вылетели:
16. Юки Цунода («РБ») — 1:20.945
17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:21.013
18. Франко Колапинто («Уильямс») — 1:21.061
19. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — 1:21.101
20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») — 1:21.445