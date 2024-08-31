Обладатель поула Норрис объяснил, почему не ожидает лёгкой гонки в Монце

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал свою победу в квалификации Гран-при Италии на Национальном автодроме Монцы.

«Ещё один поул — это здорово. Мы [«Макларен»] на первом и втором местах при такой плотной борьбе — это сюрприз, но приятный. Команда проделала отличную работу. Мой второй круг в третьем сегменте был не слишком хороший, хотя его в итоге хватило для поула. Так что я доволен.

Стратегия на завтра будет такая же, как обычно. Не думаю, что гонка будет простая — есть некоторые неизвестные факторы по шинам и их износам. Завтра будет много неизведанного, но и много захватывающего. С нетерпением жду гонки», — сказал Норрис после окончания квалификации в эфире Sky Sports.

Гран-при Италии. Квалификация (топ-5):

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:19.327

2. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:19.436

3. Джордж Расселл («Мерседес») – 1:19.440

4. Шарль Леклер («Феррари») — 1:19.461

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:19.467