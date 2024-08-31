Оскар Пиастри: стартовать вторым не всегда хуже

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал своё второе место в квалификации Гран-при Италии на Национальном автодроме Монцы.

«Первый круг в финальном сегменте получился хорошим, а вот второй — не слишком. В целом как команда мы выступили хорошо. Борьба очень плотная, успех никому не гарантирован, так что занять первое и второе место — это достижение. До первого поворота здесь далеко. Стартовать вторым — не всегда хуже. Посмотрим, как поведут себя шины. При таком плотном пелотоне это будет захватывающе», — сказал Пиастри после окончания квалификации в эфире Sky Sports.

Гран-при Италии. Квалификация (топ-5):

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:19.327

2. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:19.436

3. Джордж Расселл («Мерседес») – 1:19.440

4. Шарль Леклер («Феррари») — 1:19.461

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:19.467