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Джордж Расселл: вечером поем пиццы, чтобы завтра не быть слишком лёгким

Джордж Расселл: вечером поем пиццы, чтобы завтра не быть слишком лёгким
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о своём результате в квалификации Гран-при Италии на «Национальном автодроме Монцы», где он занял третье место.

«Это было классно. Третье место это, наверное, выше того, что я ожидал. «Макларены» сейчас очень быстры, мы изо всех сил стараемся догнать их, но пока я рад третьему месту.

Думаю, нас ждёт напряженная борьба. Все так близко друг к другу. Так что я полон оптимизма перед завтрашним днем. А сегодня вечером я поем пиццы, чтобы подкрепиться, и немного набрать вес, чтобы завтра не быть слишком лёгким, и, надеюсь, мы сможем побороться за хороший результат», — сказал Расселл после окончания квалификации в эфире Sky Sports.

Гран-при Италии. Квалификация (топ-5):
1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:19.327
2. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:19.436
3. Джордж Расселл («Мерседес») – 1:19.440
4. Шарль Леклер («Феррари») — 1:19.461
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:19.467

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