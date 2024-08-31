Ферстаппен: машиной «Ред Булл» очень сложно управлять

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал своё выступление в квалификации Гран-при Италии на «Национальном автодроме Монцы», где он занял седьмое место.

«Этой машиной очень сложно управлять и найти хороший баланс. Если у вас есть одна проблема, и вы пытаетесь её исправить, значит, есть и другая проблема. Второй сегмент прошел не так уж и плохо, а в третьем болид снова показал себя очень плохо — у меня была сильная недостаточная поворачиваемость на обоих комплектах шин.

Я потерял много времени на круге, не мог толком нагрузить шины, и из-за этого у меня возникли серьёзные проблемы, причину которых я не понимаю.

Наш гоночный темп не вселяет оптимизм. Когда вы не нашли баланс, всё в гонке становится сложным. Последние несколько гонок были не очень удачными, поэтому нам нужно переломить ситуацию и стать конкурентоспособными», — сказал Ферстаппен после окончания квалификации в эфире Sky Sports.

Гран-при Италии. Квалификация (топ-5):

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:19.327

2. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:19.436

3. Джордж Расселл («Мерседес») – 1:19.440

4. Шарль Леклер («Феррари») — 1:19.461

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:19.467