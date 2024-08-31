Льюис Хэмилтон: я в ярости, потому что мог взять поул

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал своё выступление в квалификации Гран-при Италии на «Национальном автодроме Монцы», где он занял шестое место.

«Я рассержен, я в ярости. Потому что мог бы быть на поул-позиции, по крайней мере, на первом ряду. Я просто не выполнил свою работу.

Я потерял полторы десятые секунды в первом повороте, а затем еще одну десятую в последнем повороте. Мне некого винить. Уже который раз квалификация становится моим слабым местом, и я не могу понять, в чем дело. Но буду продолжать делать всё возможное. Я буду ругать себя следующие пару часов, но мне нужно двигаться вперёд. У нас хорошая машина, команда проделала потрясающую работу.

Машина ощущалась хорошо, так что команда заслуживает большего. Возможно, они добьются этого с Кими [Антонелли]», — сказал Хэмилтон после окончания квалификации в эфире Sky Sports.

Гран-при Италии. Квалификация (топ-5):

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:19.327

2. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:19.436

3. Джордж Расселл («Мерседес») – 1:19.440

4. Шарль Леклер («Феррари») — 1:19.461

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:19.467