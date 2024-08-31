Карлос Сайнс: в третьем сегменте мне в глаз попал комар — или что-то в этом роде

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал своё выступление в квалификации Гран-при Италии на Национальном автодроме Монцы, где он занял пятое место.

«Лично у меня сперва не было проблем с шинами. Правда, в третьем сегменте упала температура передних шин. Во втором и третьем поворотах я сильно уступал по сравнению с первым и вторым сегментами. Это досадно.

На первом секторе круга я был доволен машиной. Мы добавили прижима спереди, чтобы улучшить поведение машины, но даже после этого мы не были очень сильны на втором и третьем секторах. Возможно, в конце температура упала, и это стоило нам десятой доли секунды, но мы были близко.

Ещё в третьем сегменте мне в глаз попал комар — или что-то в этом роде», — приводит слова Сайнса Sky Sports.

Гран-при Италии. Квалификация (топ-5):

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:19.327

2. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:19.436

3. Джордж Расселл («Мерседес») – 1:19.440

4. Шарль Леклер («Феррари») — 1:19.461

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:19.467